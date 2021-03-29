"На Сахалине действуют компании мирового уровня. Но рабочие места в них занимают не сахалинцы, а вахтовики. А надо, чтобы трудились наши жители. То же самое хочу сказать про курорты. Вы, может быть, удивитесь, но мы стремимся, чтобы туризм был в первую очередь местный. Семья, которая трудится в течение недели, должна на выходные дни выехать на природу и отдохнуть в хороших условиях", — подчеркнул Лимаренко.

По его словам, "все усилия власти сейчас нацелены на создание комфортных условий проживания на островах", при этом "доступный туризм — составная часть этого комфорта".

"Наш проект туристско-рекреационного кластера "Лагуна Буссе" занял четвертое место во всероссийском конкурсе, проведенном АСИ (Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов — ИФ). Специалисты сочинского горного курорта "Роза Хутор" помогают нам в реализации проекта "Архипелаг Онекотан" на Северных Курилах, создают туристическую деревню на тысячу мест", — сообщил губернатор Сахалина.

Он также уточнил, что "первые шале на острове Парамушир сдадут в следующем году, а через два года появится гостиница в Северо-Курильске".

"Безусловно, мы думаем о гостях, которые приезжают к нам из других регионов и стран. Но не гонимся за массовым туристом", — отметил глава Сахалинской области в беседе с изданием.