"По итогам доследственной проверки органами следствия будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в минувшие выходные.

"По предварительным данным, группа мужчин, состоящая из трех человек, при восхождении на Корякский вулкан по погодным условиям приняла решение завершить подъем и спускаться к подножью вулкана. Один из альпинистов, 1978 года рождения, потеряв при спуске снаряжение, решил его отыскать и вернуться позже. Однако предположительно на высоте 1,8 тыс. метров он потерял равновесие и упал", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, погиб камчатский альпинист. Его тело в воскресенье спасатели обнаружили в ущелье на склоне вулкана. Двое других скалолазов из группы — из Москвы и Костромы — благополучно спустились к подножию Корякского.

Корякский — действующий вулкан на Камчатке, в 35 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Он популярен у туристов.