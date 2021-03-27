Фото: Facebook Mouzenidis Travel
Министр туризма Греции Харис Теохарис выразил свои соболезнования семье и близким в связи с кончиной Музенидиса. «Печаль и боль при известии о смерти Бориса Музенидиса. Человек, который много работал в сфере греческого туризма, пионер и первопроходец в этой области. Своим упорным трудом он наладил мосты между Грецией и Россией», — цитирует министра портал Prothema.gr.
Сотрудники холдинга на его странице в Facebook также выражают соболезнования в связи с потерей основателя и президента компании.
Борис Музенидис родился в 1961 году в грузинском городе Цалка в семье понтийских греков. В начале 90-х годов репатриировался в Грецию и начал работать в туризме. В 1995 году основал холдинг Mouzenidis Group со штаб-квартирой в Салониках, который постепенно стал одной из крупнейших компаний по приему российских туристов в Греции. В его состав входит туроператор Mouzenidis Travel, сеть отелей Bomo, представленная в Греции, Армении, Азербайджане, Болгарии, Грузии, ОАЭ, России и Турции, девелоперская компания, компания грузоперевозок, торговый центр, детский лагер, частное охранное предприятие и другие бизнесы.
Позиции холдинга укрепило создание собственного перевозчика авиакомпании Ellinair в 2013 году. До кризиса, связанного с пандемией, холдинг обслуживал в Греции до миллиона российских туристов в год.