Фото: Facebook Mouzenidis Travel

По их данным, Музенидис приехал в Россию для участия в туристической выставке MITT-2021, которая проходила в выставочном комплексе «Крокус Экспо» с 16 по 18 марта. В Москве он заразился коронавирусом, который сначала проходил в легкой форме. В пятницу предприниматель был госпитализирован и умер в ночь на субботу в больнице от остановки сердца.

Министр туризма Греции Харис Теохарис выразил свои соболезнования семье и близким в связи с кончиной Музенидиса. «Печаль и боль при известии о смерти Бориса Музенидиса. Человек, который много работал в сфере греческого туризма, пионер и первопроходец в этой области. Своим упорным трудом он наладил мосты между Грецией и Россией», — цитирует министра портал Prothema.gr.

Сотрудники холдинга на его странице в Facebook также выражают соболезнования в связи с потерей основателя и президента компании.

Борис Музенидис родился в 1961 году в грузинском городе Цалка в семье понтийских греков. В начале 90-х годов репатриировался в Грецию и начал работать в туризме. В 1995 году основал холдинг Mouzenidis Group со штаб-квартирой в Салониках, который постепенно стал одной из крупнейших компаний по приему российских туристов в Греции. В его состав входит туроператор Mouzenidis Travel, сеть отелей Bomo, представленная в Греции, Армении, Азербайджане, Болгарии, Грузии, ОАЭ, России и Турции, девелоперская компания, компания грузоперевозок, торговый центр, детский лагер, частное охранное предприятие и другие бизнесы.

Позиции холдинга укрепило создание собственного перевозчика авиакомпании Ellinair в 2013 году. До кризиса, связанного с пандемией, холдинг обслуживал в Греции до миллиона российских туристов в год.