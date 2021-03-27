"С директором Национальной библиотеки искусства Парижа, которая выступит в качестве куратора, мы делаем выставку о влиянии Матисса на главных художников американского абстрактного экспрессионизма. Это будет очень большая и серьезная выставка", — сказала Лошак.

Говоря о планах музея на этого год, она уточнила, что на лето намечено проведение выставки о древнейшей культуре Средиземного моря — "Сокровища Акротири", на которой будут показаны древние сокровища, сохранившиеся на острове Санторини под толстым слоем пепла после извержения вулкана. Однако ее проведение осложняется из-за локдауна в Греции.

"Мы находимся в очень сложной точке. Следующая выставка, которую мы должны сделать, рассказывает о древнейшей культуре Средиземного моря — "Сокровища Акротири". Это невероятный проект, связанный с культурой, погибшей от извержения вулкана 3 500 лет назад. Это будет мировая премьера, сами греки на своей территории ее ещё не показывали. Эту выставку мы планируем на лето, в Греции сейчас локдаун", — уточнила директор Пушкинского музея.

По словам Лошак, работа над выставкой "идёт очень сложно, поэтому мы, честно говоря, прикладываем в 100 раз больше усилий, чем обычно, для того, чтобы что-то осуществить".

В 2023 году Пушкинский музей планирует выставочный проект совместно с Лондонской национальной галереей, которая ещё никогда не была партнёром большого российского музея.

"Это будет фантастический проект под рабочим названием After Impressionism, то есть "После импрессионизма", который формирует новый взгляд на искусство, возникшее под влиянием импрессионизма на территории Европы в самых разных странах. Выставка будет проходить только в двух местах: в лондонской Национальной галерее и у нас", — рассказала Лошак.