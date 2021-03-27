"Музей живёт очень насыщенной жизнью. Но мы еще не можем сказать, что все так, как было прежде, потому что продолжаем ограничивать количество людей, согласно всем рекомендациям. Сейчас музей принимает максимальное, при нынешних условиях, число посетителей — 3 — 3,5 тысяч человек в день", — сказала Лошак.

При этом, она отметила, что изменился возраст посетителей: если раньше в музей приходили пожилые посетители, то сейчас больше молодежи.

"Изменилось то, что из музея ушли пожилые люди, у нас их стало очень мало. Если раньше я тосковала, что у нас меньше молодых, то сейчас ужасно грущу, что меньше пожилых, потому что это очень важно. Хочется, чтобы все были вместе. Мы относимся к тому типу музеев, как и Третьяковка, где семейное посещение — это мой любимый тип зрителя, когда приходят все вместе", — уточнила директор Пушкинского музея.

По ее словам, сейчас в музее чаще можно встретить молодые семьи с детьми, чему руководство музея очень радо.

"Меня восхищает, что люди молодые, очень подвижные, менее консервативные, им комфортно приходить в музей на поздние сеансы с младенцами, и они (дети) спят в колясках прямо в залах", — добавила Лошак.