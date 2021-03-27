"В период с 1 января по 24 марта 2021 года к нам приехало 58,6 тыс. российских туристов, тогда как в первом квартале прошлого года — 29 тыс. Прирост составил 103%. Доля российского рынка достигла 21%", — рассказала директор по маркетингу турофиса Рина Абдул Вахид.

По ее словам, российский рынок стал одним наиболее важных для Мальдив.

"В 2019 году мы приняли 83 тыс. россиян, по численности они занимали шестое место после туристов из Китая, Индии, Италии, Германии и Великобритании. В 2020 году ситуация резко изменилась: с момента открытия островов архипелага для международного туризма 15 июля россияне вышли в лидеры по турпотоку среди других иностранных рынков и лишь в феврале 2021 года их обогнали индусы. За 2020 год архипелаг посетили 61,3 тыс. туристов из РФ", — добавила представитель турофиса.

Всего в первом квартале 2021 года Мальдивы приняли почти 270 тыс. иностранных туристов, что на 30% меньше, чем годом ранее. В 2019 году архипелаг посетили 1,7 млн иностранцев, а в 2020 втрое меньше — 555 тыс. Как подчеркнула Абдул Вахид, в этом году власти островов стремятся вернуться к результату 2019 года.

"В конце января мы начали широкую вакцинацию населения. К 24 марта вакцину получили почти 225 тыс. человек, тогда как всего необходимо привить 300 тыс. Из них 15 тыс. работают непосредственно с туристами. Благодаря этим цифрам мы рассчитываем в этом году восстановить турпоток на допандемийном уровне", — рассказала она.

Мальдивы, закрывшиеся в марте 2020 года из-за пандемии, одними из первых открыли границы для иностранных туристов. Экономика архипелага с населением в 450 тыс. человек сильно зависит от туризма, который прямо или косвенно генерирует две трети ВВП.

Для увеличения турпотока из России туристический офис меняет маркетинговую стратегию на российском рынке — туристам будут активно предлагать не только дорогие отели-резорты, в которых традиционно отдыхают обеспеченные россияне на Мальдивах, но и доступные по ценам гостевые дома и лодки с проживанием, на которых можно совершать круизы по островам.

"Мы хотим показать российским туристам, что Мальдивы предлагают не только очень дорогой отдых, но и вполне доступный. Разместиться в гостевых домах можно по цене от $70 за ночь, круиз на лодках стоит $1,5-2 тыс. в неделю на семью. Наша цель — отойти от имиджа недоступного направления с заоблачными ценами и, кроме того, таким образом отчасти можно решить проблему дефицита мест в отелях-резортах", — подчеркнула представитель турофиса.

Как сообщалось, Мальдивские острова в этом году пользуются огромным спросом на российском рынке. Туроператоры жалуются на дефицит мест в отелях, а цены на авиабилеты из-за дефицита перевозки сильно выросли. Такая ситуация связана с тем, что для россиян сейчас открыто мало направлений, куда можно отправиться на отдых без ограничений.