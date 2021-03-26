В ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" один из участников предложил Путину подумать над созданием программы по частичной компенсации затрат на внутренние путешествия молодежи и детям.

"У нас есть эта программа — кешбэк: 20% возвращается от суммы затрат на туристические услуги при внутреннем туризме, но не больше 20 тыс. рублей. Это правило не действует, действительно, именно тогда, когда у молодых людей — у школьников, у студентов — каникулы. Вот как раз в каникулярный период, июль, август, по-моему, это не работает. А нужно, чтобы это работало как минимум для этой категории", — сказал президент РФ.

Он согласился с предложением и добавил: "Первое, что нужно сделать, — это расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий, так его назовем — кешбэк, действовал для них круглый год. И второе: надо для этой категории, а они нуждаются в поддержке, они же не работают, нужно увеличить этот кешбэк. И я попрошу правительство над этим подумать".