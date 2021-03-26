"Лайнер прошел техническую приемку на базе UTG во Внуково и уже завтра (27 марта — ИФ) выполнит свой первый полет", — говорится в сообщении.

Первый полет будет выполнен по направлению из Москвы в Минеральные Воды и обратно.

По данным Росавиации, в настоящее время в парке "ЮТэйр" насчитывается 35 самолетов семейства Boeing 737: 11 "восьмисоток" поколения Next Generation, 18 "пятисоток" и шесть "четырехсоток" поколения Classic. В январе-феврале и апреле этого года компания планировала получить еще три "восьмисотки", сообщалось в ее отчетности. Кроме того "ЮТэйр" является заказчиком 30 Boeing 737 новейшего поколения MAX.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ.