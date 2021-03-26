"У нас 18 зарубежных авиакомпаний совершали полеты в разное время из екатеринбургского аэропорта. Сейчас мы знаем, что наши партнеры в аэропорту Кольцово ведут переговоры с двумя десятками зарубежных партнеров, и я убежден, что при снятии ограничений пять-шесть авиакомпаний вернутся", — сказал он на пресс-конференции, организованной пресс-центром "Интерфакса" в Екатеринбурге в пятницу.

Мальцев отметил, что отсутствие международных направлений крайне болезненно сказалось на туристическом рынке Урала. Потери за минувший год с точки зрения доходности он оценил как минимум в 80%.