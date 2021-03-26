«В конкурсе на гранты участвовали инвесторы, которые планировали открывать или расширять гостиницы, переоборудовать здания в отели либо вернуть в гостиничный фонд здания отелей, которые сегодня используются не по прямому назначению. Ожидается, что в ближайшие годы будет создано еще около 900 новых гостиничных номеров», — сообщили в департаменте.

По его данным, гранты выделены по заявкам, поданным инвесторами в 2020 году, для создания четырех отелей. Самый крупный грант в размере около $12 млн будет предоставлен отелю на 254 номерами. Он будет находиться в комплексе Airport City, недалеко от аэропорта Бен-Гурион.

Кроме того, гранты будут предоставлены на строительство отелей в Эйлате и на Мертвом море, где сосредоточено около 30% гостиничного фонда страны.

Как напомнили в департаменте, Израиль рассчитывает возобновить прием иностранных туристов в июле.