Оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России в четверг объявил об увеличении с апреля количества регулярных рейсов с Кубой. В частности, речь идет о семи рейсах рейсов в неделю из Москвы на Варадеро.

«Увеличение рейсов на Варадеро должно проходить на взаимной основе. Куба пока не согласовала их, речь идет об одностороннем решении России. Мы надеемся, что согласование пройдет в кратчайшие сроки и ожидаем официального заявления от кубинских властей», — сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Он также напомнил, что сейчас на Кубу выполняется всего лишь четыре рейса в неделю, и открытие нового направления существенно изменит объемы перевозки туристов после распределения частот Росавиацией. «Процедура подготовки полетных программ заключается в получении допусков авиакомпаниями, согласовании полетных программ и получении разрешений», — пояснил Горин.

Допуски на выполнение рейсов в Варадеро получили авиакомпании AzurAir (туроператоры Anex Tour и «Интурист»), NordWind (туроператор PEGAS Touristik), Royal Flight (туроператор Coral Travel), а также «Аэрофлот». «Сейчас будут рассматриваться их заявки на выполнение рейсов, обычно это происходит в кратчайшие сроки. До конца марта перевозчики смогут получить разрешение и полететь на Варадеро с 1 апреля, если их заявки будут согласованы», — сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе Росавиации

В свою очередь, в пресс-службе туроператора «Интурист» сказали, что после согласования рейсов необходимо будет уладить вопросы, связанные с формированием туров на Варадеро, с контрактингом отелей. «Полноценные заезды туристов можно ожидать не ранее майских праздников», — подчеркнули в компании.

Как напомнили в «Интуристе», российским туристам для путешествия на остров не нужно оформлять визу, поэтому большинство туров можно купить в режиме last minute.

Россиянам для въезда на Кубу требуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не раньше, чем за 72 часа до поездки. По прилету тест берется еще раз. Пока наличие прививки не отменяет необходимости двукратного тестирования. Кроме того, туристы по прибытии на Кубу должны подтвердить наличие медицинской страховки от COVID-19 (при необходимости ее можно купить в аэропорту за $30). При выезде из страны все желающие также могут пройти ПЦР-тесты на коронавирус за $30. В отелях путешественники обязаны носить маски.

Авиасообщение между Россией и Кубой открылось в конце октября, с начала ноября туроператоры развернули чартерные программы. В настоящее время рейсы выполняются только в аэропорт острова Кайо-Коко.