"Прокуратура Сочи выявила факт продажи в 2016 году по заниженной стоимости здания гостиницы "Олимпийская", принадлежащего АО "Пансионат Олимпийский Дагомыс", 10% акций которого находились в собственности Краснодарского края", — говорится в сообщении.

Продажа объекта, утверждают в прокуратуре, причинили ущерб государству и повлекли невозможность компании удовлетворить требования кредиторов по образовавшейся задолженности. Впоследствии АО "Пансионат Олимпийский Дагомыс" было признано банкротом.

Пресс-служба следственного управления СКР по краю, в свою очередь, сообщила, что уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц в руководстве санатория "Дагомыс" по статье "Злоупотребление полномочиями" (ч.2 ст.201 УК РФ).

По данным следствия, летом 2016 года совет директоров АО принял вынес на собрание акционеров вопрос о продаже здания гостиницы "Олимпийская" рыночной стоимостью более 466 млн рублей. Сделка и ее сумма была одобрена собранием акционеров общества.

Несмотря на это, в тот же день неустановленные лица в руководстве санаторием заключили с покупателем договор на сумму 15,1 млн рублей. В результате у общества образовалась кредиторская задолженность в размере более 256 млн рублей, что привело к его последующему банкротству.

По данным "СПАРК", АО "Пансионат Олимпийский Дагомыс" летом 2018 года было признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство.

Согласно годовому отчету за 2016 год в совет директоров общества входили девять человек: Самвел Авджинян, Роман Кононенко, Александр Крупнов, Дмитрий Малыхин, Сергей Поздняков, Виктор Попов, Сергей Фокин, Юрий Чуйков и Сергей Эксузян.

Согласно тому же отчету, в 2016 году 54,89% акций общества владел оффшор Manitoba Estates Corporation (Британские Виргинские острова), 25% — ООО "Ле Ронд Девелопмент" (Сочи).

В материалах Арбитражного суда Краснодарского края отмечается, что здание гостиницы было продано ООО "Ле Ронд Девелопмент" (прежнее название — ООО "Юг-недвижимость"). Конкурсный управляющий АО "Пансионат Олимпийский Дагомыс" Игорь Прокопенко в процессе банкротства пытался оспорить продажу.

Владельцем и генеральным директором ООО "Ле Ронд Девелопмент", по данным СПАРК, является Дмитрий Малыхин.

Гостиница "Олимпийская" была открыта в 1981 году и являлась частью известного в СССР комплекса "Дагомыс".

В настоящий момент уже бывшая "Олимпийская" продвигается как апарт-отель Adagio Le Rond Sochi категории "Четыре звезды" на 457 номеров под управлением международного гостиничного оператора Accor Hotels.