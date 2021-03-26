«25 марта 2021 года оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России разрешил с 1 апреля 2021 года возобновить авиасообщение с иностранными государствами из международного аэропорта «Калуга» с учетом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований», — говорится в сообщении.

В настоящее время аэропорт ведет переговоры с авиаперевозчиками и в мае планирует начать обслуживание рейсов в Ереван (Армения) и Минск (Белоруссия).

Пресс-служба аэропорта напоминает, что российским туристам необходимо сдать ПЦР-тест по прибытии в РФ в течение 72 часов и предоставить его через портал «Госуслуги». Иностранным гражданам необходимо иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до полёта в Россию.