"Правительство продлило до конца этого года возможность переноса туров. Из общей суммы 48 млрд рублей забронированных туров на сегодня осталось 16 млрд рублей. То есть одна треть. А две трети были реализованы либо в виде возврата средств, либо кто-то отправил (туристов — ИФ) по другим направлениям", — сказал он на пресс-конференции, организованной пресс-центром "Интерфакса" в Екатеринбурге.

Барзыкин отметил, что крупных потрясений в данной сфере избежать удалось и выразил уверенность, что до конца этого года все обязательства будут выполнены перед туристами.

Также, по его данным, за год туристический рынок могут покинут порядка 30% компаний. "Где-то одну треть турагентств мы потеряем или уже потеряли, но это как уходят, также быстро и приходят. Будет рынок, будет реализация, появятся турагентские компании. Но таких значимых потрясений, как в 2012 и 2014 годах, их нет", — уточнил Барзыкин.

По его прогнозам, в этом году будет происходить постепенный выход из кризиса туриндустрии в целом при доминировании внутренних направлений и постепенном восстановлении выездных и въездных направлений. Он отметил, что россиян сегодня ждут в более 30 странах, куда они могут выезжать по разным регламентам, при этом реально туристам сейчас доступно на выездном рынке не более 10 направлений.