"Ее состояние признано неудовлетворительным: у берегов, на въездах на переправу, лед уже практически разрушился", — говорится в сообщении.

Местные власти организовали работу судна на воздушной подушке, которое будет перевозить людей, продукты первой необходимости, медикаменты и другие грузы.

В свою очередь пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" сообщила, что из-за разрушения льда в проливе Малое море Байкала закрыты пешие туристские маршруты.

"С 26 марта 2021 года разрешения на передвижение по льду Малого моря будут выдаваться исключительно для судов на воздушной подушке. Пешеходные маршруты по льду будут закрыты", — говорится в сообщении.

Переправа "Куркут — Иркутская губа" по льду Байкала на Ольхон — самая протяженная в регионе, ее длина 11 км. В этом году она была открыта 10 февраля.

Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, его длина — 73,5 км, ширина — до 15 км. Соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Является самым популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. Входит в состав Прибайкальского национального парка. В настоящее время на острове проживают около 1,7 тыс. человек.