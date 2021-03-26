Как уточнили пресс-службе, перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Воспользоваться «единым» билетом можно будет при путешествии на поезде до ж/д вокзала Адлера и далее на автобусе, в также на самолете до аэропорта Сочи и далее на автобусе в Абхазию.

При пересечении российско-абхазской границы пассажиры проходят паспортный контроль самостоятельно. Автобус подвозит туристов к контрольно-пропускному пункту и пересекает границы отдельно. После завершения всей процедуры пассажиры возвращаются в автобус, который ожидает их на стоянке на территории Абхазии.

По данным АНО «ЕТД», стоимость проезда из Сочи в Гагру – 458 руб., в Пицунду – 506 руб., в Гудауту – 582 руб., в Новый Афон – 657 руб., в Сухум – 707 руб.

Оформить «единый» билет «поезд + автобус» в Абхазию можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО «ФПК», а также на сайте ОАО «РЖД». Билет «самолет + автобус» оформляется через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты.

В 2021 году перевозки по «единому» билету организованы также от железнодорожного вокзала и аэропорта Минеральных Вод на горнолыжные курорты Приэльбрусья – Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Иткол, Чегет, Терскол, Азау, а также в Домбай. Ведутся работы по началу перевозок в Архыз.