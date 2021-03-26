"Специалисты комплекса городского хозяйства промывают лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, проводится пескоструйная обработка гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски", — сказал Бирюков.

Он напомнил, что сезон пассажирской навигации в Москве традиционно откроется в конце апреля.

"При необходимости будет сделан локальный ремонт гранитных и бетонных оснований причалов, произведена замена изношенных резиновых причальных отбойников", — уточнил заммэра.

По его словам, для безопасности пассажиров на всех причалах обновят разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что отдельная подготовка к навигации пройдет на причалах Северного речного вокзала.

"Кроме стандартной промывки и уборки территории запланированы работы по организации диспетчерской и береговых служб, которые отвечают за расстановку судов по причалам, обеспечивают швартовку и стоянку. Будет налажена работа гидрантов для заправки судов питьевой водой, подготовлены устройства для их подключения к береговому энергоснабжению", — пояснил он.

Капитальный ремонт 17 причалов Северного Речного вокзала завершился в 2020 году. С началом навигации они начнут принимать крупные грузовые и гражданские суда.