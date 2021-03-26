Занятость кресел в самолетах составила 63,1%, что на 10,4 процентного пункта (п.п.) меньше, чем в первые два месяца 2020 года.

При этом в феврале пассажироперевозки сократились на 11,5%, до 59,7 тыс. человек. Занятость кресел составила 60%, что на 11,9 п.п. меньше, чем годом ранее.

АО "Авиакомпания "Нордстар" создано в 2008 году на базе ОАО "Авиакомпания "Таймыр". Базовые аэропорты — "Домодедово" (Москва), "Емельяново" (Красноярск) и "Алыкель" (Норильск). По данным Росавиации, в 2020 году NordStar перевезла 877,14 тыс. пассажиров, что на 31,7% меньше, чем годом ранее.