Церемония закладки капсулы в его фундамент прошла с участием премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и председателя правительства Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе в четверг, сообщила телекомпания "Имеди".

"Это будет один из крупнейших в Батуми комплексов, в котором будут торговые центры мировых брендов, а также пятизвездочный отель Hyatt Center, бизнес-центр и другие объекты", — сказал Рижвадзе.

Согласно проекту, планируется построить три небоскреба, объединенных единой инфраструктурой, два из которых — блоки А и С — будут иметь по 45 этажей, а блок В — 50 этажей. Строительство комплекса планируется завершить в 2024 году.

Под строительство комплекса отведен земельный участок площадью 18,815 тыс. кв. м. Отель Hyatt Center, как планируется, будет иметь 180 номеров и 4500 апартаментов, бизнес-центр — класс А. Предусматривается строительство казино, лаунж-зоны, ресторанов, трехуровневой подземной парковки на 940 автомобилей.

Как сообщалось ранее, данный комплекс, общая инвестиционная стоимость которого составляет $380 млн, Alliance Group будет строить при финансовой поддержке Банка Грузии, одного из крупнейших коммерческих банков страны.

Строительно-девелоперская Alliance Group была создана в 2015 году. Компания уже построила 41-этажный многофункциональный комплекс Alliance Palace в Батуми. В настоящее время в рабочем портфеле Alliance Group также проекты строительства в Батуми 54-этажного многофункционального комплекса Alliance Freewill и такого же комплекса Alliance Highline в Тбилиси.