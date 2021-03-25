Участники совета одобрили концепцию строительства пешеходного поворотного моста, который станет объектом Музейного квартала и соединит остров Канта с центром Калининграда. Он будет возведен на месте, где ранее располагался Биржевой мост, построенный в 1886 году и разрушенный в годы минувшей войны.

Инженерное сооружение, которое также может получить название "Биржевой", не будет повторять прежние формы немецкого моста, но воплотит в себе основное предназначение.

Он примет поток потенциальных посетителей из западной части Калининграда, направляющихся на остров Канта к Кафедральному собору и на остров Октябрьский в Музейный квартал. На этих территориях планируется обустроить примерно 7 км набережных, разместить 10 музеев, 10 гостиниц, 20 ресторанов и кафе.

На месте предполагаемого строительства пролет реки Преголь составляет 52 метра, что подразумевает несколько большую длину моста. При этом даже в неразведенном состоянии он не должен затруднять прохождение по реке маломерных судов с туристами.

Также мост не должен загораживать вид с реки на старинное здание Кенигсбергской биржи, построенной в стиле флорентийского ренессанса из темно-желтого песчаника.

Планируется, что мост построят за внебюджетные средства. Ранее говорилось, что основные средства может выделить банк Сбер, который профинансировал сооружение свето-музыкального фонтана у здания биржи в 2018 году.