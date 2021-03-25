"Суд удовлетворил ходатайство следствия и принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 30 суток" — сказала официальный представитель ведомства Алина Александрович.

Руководителю тургруппы в настоящее время предъявлено обвинение по делу о ненадлежащем оказании услуг, которое повлекло смерть девочки 2008 года рождения.

Как полагает следствие, обвиняемым "не были учтены сложности проложенного им маршрута, а также допущены многочисленные нарушения при его прохождении", добавила Александрович.

В прокуратуре Мурманской области "Интерфаксу" уточнили, что суд учёл, что обвиняемый "может скрыться от органов следствия, оказать влияние на свидетелей по уголовному делу, большинство из которых является несовершеннолетними". Кроме того, существуют риски, что фигурант дела может уничтожить доказательства или каким-то иным образом помешать расследованию.

Как сообщалось, в среду мурманские следователи задержали руководителя туристической группы из Санкт-Петербурга.

Тургруппа шла по маршруту в рамках всероссийской зимней Туриады под руководством опытного инструктора из Петербурга. Планировался 77-километровый недельный (с 20 по 26 марта) переход на лыжах от села Имандра до Кировска. В группе было трое взрослых и 13 детей 10-15 лет. В понедельник вечером туристы были на горе Маннепахк, где произошло обрушение снежного козырька. Снег накрыл девочку 2008 года рождения, она погибла.

СКР расследует уголовное дело по п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, педагоги, которые повели группу детей в горы, "перед выходом в многодневный лыжный поход с несовершеннолетними в труднодоступную местность региона не учли ее сложный рельеф, состояние и объем снежного покрова".

Кроме того, СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, должностные лица, также из числа сотрудников Дома детского творчества Приморского района, ненадлежащим образом выполнили свои должностные обязанности, что привело к трагической гибели ребенка в походе.

Во вторник спасатели на снегоходах эвакуировали тургруппу от горы Маннепахк к ближайшей железнодорожной станции Имандра, откуда детей на спецпоезде доставили в город Апатиты. Также спасатели вывезли из гор другую тургруппу, в состав которой тоже входили дети. Всего из района происшествия эвакуировали 38 человек, включая 31 ребенка. В Апатитах всех туристов разместили в гостинице-санатории "Изовела".