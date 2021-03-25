"Согласно распоряжению центра управления ситуацией с коронавирусом (CCSA), с 1 апреля карантин для всех приезжающих в королевство с ПЦР-тестом сокращен до 10 дней. За это время их дважды протестируют на COVID-19: первый раз в период с третьего по пятый день, второй – на девятый или десятый день", — пишет издание.

Как отмечает газета, исключение составляют граждане из стран, в которых обнаружены мутации COVID-19, например, ЮАР или Бразилия. Приезжающим оттуда придется проходить двухнедельный карантин.

Кроме того, правительство Таиланда упростило правила нахождения на карантине, разрешив путешественникам покидать свои номера для посещения фитнес-клубов или бассейнов, занятий спортом на свежем воздухе. Также можно самостоятельно приобретать продукты в разрешенных магазинах и ресторанах на территории отелей.

Отмечается, что международным туристам разрешено провести карантин в гостиницах, расположенных в пяти провинциях – Паттайя, Чиангмай в предгорьях Гималаев, Краби, Пхукет, Самуи, Тау, Пханган.

Ранее Минздрав Таиланда сообщал, что карантин для вакцинированных туристов составит 7 дней. Сертификат должен быть получен не менее чем за 14 дней и не более чем за 3 месяца до прибытия в Таиланд.