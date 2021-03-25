Глава группы по страхованию кредитов в балтийских странах кредитного брокера Aon Baltic Дарюс Клемка отмечает, что количество банкротств в этом году, несомненно, вырастет.

"В прошлом году количество банкротств не отражало реальной ситуации, поэтому в 2021 году в статистику попадут и те обанкротившиеся компании, в отношении которых реальное банкротство должно было быть объявлено еще в 2020 году. В данный момент, я думаю, что значительная часть "бизнес-зомби" все еще перебивается государственными субсидиями, кредитами или пользуется отсрочкой уплаты налогов. Но эта помощь когда-нибудь закончится, и это повысит число банкротств", — сказал он.

В Литве за год на 6 процентных пунктов выросло количество компаний, попадающих в высокий и высший классы риска банкротств. Они составляют около 17% всех компаний, которые оценивает кредитное бюро Creditinfo Lietuva (55,8 тыс.).

Литва в марте 2020 года, как и многие другие государства, объявила локдаун в целях борьбы с распространением коронавируса. Несмотря на послабления, достаточно жесткие карантинные меры в стране действуют до сих пор. В частности, основная масса предприятий общественного питания может продавать еду только на вынос, запрещена работа торговых и развлекательных центров, действуют ограничения на въезд в страну иностранцев.

По данным статистики, в 2020 году в литовских гостиницах остановились 2,181 млн гостей — на 46% меньше, чем в 2019 году. Количество иностранных туристов в Литве в прошлом году сократилось на 73,4% — до 505,6 тыс., внутренних — на 21,6%, до 1,675 млн человек.