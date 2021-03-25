"Создание на курорте новой автоматизированной системы прогнозирования позволило расширить зону наблюдения в горах, что улучшило точность прогнозов и скорость принятия решения об открытии трасс. Новые технологии исследовались с осени 2020 года и стали инновационными не только для противолавинной службы курорта, но и на рынке горнолыжных услуг в целом", — пояснили в компании.

Как рассказали в НАО "Красная Поляна", раньше для создания лавинного прогноза службы пользовались данными с метеостанций, наблюдениями и тестированием снежного покрова. Это длительный и трудоемкий процесс, который затягивал время открытия трасс для катания.

"Чтобы избежать ограничений в работе, сотрудник спасательных и лавинных служб Курорта Красная Поляна Максим Панков совместно с командой Skyward предложили собственную методику прогнозирования лавинных ситуаций – программно-аппаратный комплекс Snowburst. Новое решение состоит из метеостанции и программного обеспечения и автоматизирует сложные процессы, позволяет накапливать данные, проводить анализ, строить отчеты и многое другое. Все критические изменения показателей сотрудники противолавинной службы могут получить, например в Тelegram-чат", — пояснили в пресс-службе курорта.

По словам Панкова, новая система позволит точнее и быстрее составить прогноз и предсказывать лавиноопасные ситуации.