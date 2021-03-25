"Оперативным штабом решено с 1 апреля возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска с учетом распоряжения правительства от 16 марта 2020 г. №635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", — говорится в сообщении.

До 1 апреля полеты за рубеж возможны из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного, Красноярска, Уфы, Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми, Хабаровска, Кемерово и Петропавловска-Камчатского.