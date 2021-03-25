"Оперштабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России по согласованию с главой правительства Михаилом Мишустиным принято решение о возобновлении с 1 апреля на взаимной основе авиасообщения с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой", — сообщили журналистам в оперштабе в четверг.

Там сказали, что по согласованию с авиационными властями Германии, авиасообщение с этой страной по маршруту Франкфурт-на-Майне — Москва — Франкфурт-на-Майне будет осуществляться пять раз в неделю, три раза неделю самолеты будут летать по маршруту Франкфурт-на-Майне — Санкт-Петербург — Франкфурт-на-Майне. Пять рейсов в неделю будут осуществляться по маршруту Москва — Берлин — Москва, три раза в неделю по направлению Москва — Франкфурт-на-Майне — Москва.

В штабе сообщили, что авиасообщение с Венесуэлой (Москва — Каракас) будет осуществляться два раза в неделю, с Сирией (Москва — Дамаск) — один раз в неделю.

По одному разу с неделю самолеты будут летать в Таджикистан (Москва — Душанбе), Узбекистан (Москва — Ташкент) и в Шри-Ланку (Москва — Коломбо).

Кроме того, оперштабом принято решение об увеличении с 1 апреля количества регулярных рейсов с Кубой (до семи рейсов в неделю по маршруту Москва — Варадеро) и Белоруссией: один рейс в неделю по маршруту Калининград — Минск и по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, решения по которым были приняты правительством ранее.

Помимо этого, с 1 апреля увеличивается количество рейсов с Арменией, Азербайджаном, Египтом, ОАЭ по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России. Ранее были приняты решения об открытии рейсов в эти страны из аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга, и ряда других городов.

Начиная с лета 2020 года, Россия возобновила авиасообщение с 21 страной, включая Турцию, Танзанию, Швейцарию, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Сербию, Кубу, Японию, Сейшельские Острова, Эфиопию, Вьетнам, Индию, Катар и Финляндию, Грецию и Сингапур. Таким образом, с 1 апреля количество стран, с которыми возобновляется приостановленное из-за коронавируса весной 2020 года авиасообщение, достигнет 27.

Восстановленное во второй половине 2020 года авиасообщение с Великобританией приостановлено до 16 апреля включительно из-за угрозы распространения "британского" штамма коронавируса.