Как сообщает представительство Европейской комиссии в Эстонии, программа была утверждена в рамках временной госпомощи, деньги будут выплачиваться в виде прямых дотаций, пишет rus.postimees.

Подать заявку на поддержку могут предприятия, предлагающие услуги размещения, туристические компании и предприятия общественного питания, а также магазины, торгующие изделиями ручной работы, сувенирами или изделиями эстонского дизайна, доходы которых значительно снизились из-за вспышки коронавируса.

"Цель программы — помочь предпринимателям покрыть потребности в ликвидности и продолжить работу во время и после вспышки коронавируса", — сообщает портал.