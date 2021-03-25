Говоря об итогах 2020 года для туризма в регионе, он отметил, что турпоток сократился в два раза, но в пик туристического сезона, в августе, он был вдвое выше, чем в 2019 году. Солодов считает наиболее перспективным направлением развития туризма на Камчатке перенос акцента со знакомства с красивой природы на формирование у туристов понимания ценности нетронутой природы и важности ее сохранения. По словам губернатора, такое видение туризма меняет взгляд на будущее туротрасли.

"Для меня главным показателем развития туризма не является количество туристов, которые приезжают на Камчатку. Для меня главное – это эффект, который туризм имеет для развития региона. Я поставил для правительства Камчатского края задачу, чтобы к 2025 году в туристической отрасли было создано 10 тыс. новых легальных рабочих мест. Именно это будет для меня показателем успешности туризма. Человек в любом случае находится в центре туризма, и даже когда мы едем на Камчатку, мы едем не к медведям и вулканам, на самом деле мы едем к людям, которые умеют нам их показать и рассказать о них, показать величие океана. Поэтому первая задача – сделать туризм драйвером развития экономики и измерять его эффективность по вкладу в развитие территорий", — сказал Солодов в ходе онлайн пресс-конференции.

Второй задачей отрасли он считает разрушение стереотипа, что Камчатка доступна только для богатых туристов.

"На самом деле у нас есть много уникальных мест, которые находятся в нескольких десятках километрах от Петропавловска и достижимы на автомобиле. Благодаря плоским тарифам, субсидированию перелетов со стороны правительства сегодня можно билет из Москвы в Петропавловск, а это 9 часов перелета, приобрести за 25 тыс. рублей. И это не субсидированный тариф, для отдельных категорий он еще ниже", — добавил губернатор.

Он также подчеркнул важность развития человеческого капитала для создания стабильного сервиса. По словам Солодова, главная задача — вывести туристический сервис на стандартный гарантированный уровень. Сейчас, по его словам, он часто похож на рулетку, когда туристу может повезти, а может и не повезти.

"Еще один вызов связан с развитием инфраструктуры, с тем, что к уникальным местам сложно или невозможно доехать. И речь не только про магистральную инфраструктуру, но и простые привычные вещи, такие как устройство общественных мест, прогулочных зон, туалетов, общепита", — добавил Солодов.

По его словам, решить эту проблему отчасти помогло бы введение на Камчатке туристического сбора.

"Наше предложение – введение возможности туристического сбора по всей территории РФ, на Камчатке мы видим в этом большую перспективу. Такой сбор уже действует в Ставропольском крае. Да, это будут меньшие деньги с учетом турпотока, но даже несколько десятков миллионов рублей могут быть значимым источником средств для развития простой инфраструктуры", — сказал он.

В 2017 году в России был принят закон о возможности введения курортного сбора в четырех регионах страны – Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года. Сбор ввели три региона, Крым отказался от него, чтобы не повышать стоимость услуг для туристов. В Краснодарском крае сбор составляет 10 рублей с взрослого туриста за каждые сутки пребывания.