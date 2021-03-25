Как сообщил глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили на церемонии открытия терминала в четверг, TAV Georgia инвестировала в проект расширения аэропорта $17 млн.

"Сегодня уже начались прямые рейсы из Израиля, добавятся ежедневные рейсы из Турции. Аджария готова принимать туристов", — сказал он.

"Несмотря на пандемию COVID-19, в Грузии не был приостановлен ни один инфраструктурный проект. Этот период был максимально использован для улучшения транспортной и логистической инфраструктуры. Очень важно, что инвестиции были осуществлены во время пандемии, за очень короткое время. Компания завершила работы в течение шести месяцев", — добавил премьер.

Как сообщалось, к разработке ТЭО проекта развития аэропорта Батуми была привлечена базирующаяся в Германии международная консалтинговая компания TH Airport Consulting, соответствующий договор с которой был подписан "Объединением аэропортов Грузии".

В 2020 году пассажиропоток в Батумском аэропорту сократился по сравнению с предыдущим годом в 12 раз — до 51,4 тыс. человек, что было обусловлено ограничениями, введенными в Грузии на регулярные международные авиарейсы из-за COVID-19.

TAV Georgia, являющаяся 100%-ной дочерней компанией TAV Airports Holding A.S., с ноября 2005 года управляет Тбилисским международным аэропортом, с мая 2007 года она получила в управление аэропорт Батуми. Сроки оперирования обоими аэропортами истекают в 2027 году, после чего, согласно договорам, они будут переданы Грузии. За время работы в Грузии TAV инвестировала в расширение и модернизацию обоих аэропортов около $220 млн.

Холдингу TAV Airports принадлежит аэропорт им. Ататюрка в Стамбуле. Компания управляет терминалами в Латвии, Хорватии, Северной Македонии, Саудовской Аравии и Тунисе, а вместе со своим французским партнером ADP оперирует в 40 аэропортах в мире.