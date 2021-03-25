"Следствие вышло с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в среду мурманские следователи задержали руководителя туристической группы из Санкт-Петербурга.

Тургруппа шла по маршруту в рамках всероссийской зимней Туриады под руководством опытного инструктора из Петербурга. Планировался 77-километровый недельный (с 20 по 26 марта) переход на лыжах от села Имандра до Кировска. В группе было трое взрослых и 13 детей 10-15 лет. В понедельник вечером туристы были на горе Маннепахк, где произошло обрушение снежного козырька. Снег накрыл девочку 2008 года рождения, она погибла.

СКР расследует уголовное дело по п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, педагоги, которые повели группу детей в горы, "перед выходом в многодневный лыжный поход с несовершеннолетними в труднодоступную местность региона не учли ее сложный рельеф, состояние и объем снежного покрова".

Кроме того, СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, должностные лица, также из числа сотрудников Дома детского творчества Приморского района (на его базе действует турклуб "Скиф" — ИФ), ненадлежащим образом выполнили свои должностные обязанности, что привело к трагической гибели ребенка в походе.

Ранее спасатели на снегоходах эвакуировали тургруппу от горы Маннепахк к ближайшей железнодорожной станции Имандра, откуда детей на спецпоезде доставили в город Апатиты. Также спасатели вывезли из той же местности другую тургруппу, в состав которой тоже входили дети. Всего из района происшествия эвакуировали 38 человек, включая 31 ребенка. В Апатитах всех туристов разместили в гостинице-санатории "Изовела".