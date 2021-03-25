"Предстоящий навигационный период обещает быть весьма насыщенным по числу рейсов в расписании аэропорта. Однако международные рейсы на это лето не запланированы, поскольку на федеральном уровне было принято решение о приостановке деятельности международного сектора нашего аэропорта в связи с предстоящей реконструкцией", — говорится в сообщении.

Внутренние рейсы во время ремонта приостанавливаться не будут. На летний режим работы аэропорт перейдет 28 марта.

В ООО "Международный аэропорт Чебоксары" (МАЧ) "Интерфаксу" сообщили, что в 2020 году из столицы Чувашии международных рейсов не было в связи с пандемией, в 2019 году — выполнялись рейсы в Турцию в летний сезон.

Представитель компании также сообщил, что в летнем расписании текущего года планируются рейсы в Анапу ("РусЛайн", будет выполняться из Екатеринбурга с посадкой в Чебоксарах), которые в последние несколько лет не осуществлялись. Также из южных направлений увеличится частота рейсов в Сочи — авиакомпания "Победа" планирует 4 рейса в неделю (было 3 рейса в 2020 году).

Как и в прошлом году, в летнем расписании есть рейсы в Симферополь. В 2021 году их будут выполнять авиакомпании Smartavia (1 рейс в неделю) и Nordwind Airlines (2 рейса).

Кроме того, в летнем сезоне продолжатся открытые в этом году рейсы в Минводы и Краснодар ("ИрАэро").

Авиакомпания "Победа" в мае откроет третий ежедневный рейс на маршруте Москва — Чебоксары.

Для начала реконструкции ожидается получение положительного заключения Главгосэкспертизы, сообщили в МАЧ.

Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах также планируется начать реконструкцию перрона аэропорта Чебоксар (федеральная собственность). Площадь перрона позволяет одновременно принять и обслужить три самолета, однако часть объекта в настоящее время находится в ненормативном состоянии, поэтому возможна расстановка только двух воздушных судов. Реконструкция позволит решить этот вопрос.