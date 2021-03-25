"Топ-10 регионов, которые пользуются наибольшей популярностью, значительно поменялся. В лидерах – Крым и Краснодарский край, Московская область, Ставропольский край, куда туристы приобретают оздоровительные программы. Также востребованы Москва и Санкт-Петербург, Алтайский край, Татарстан, Калининградская область. Из неожиданных направлений в первую десятку попали Пермский край и Тюменская область", — сказала она на онлайн пресс-конференции.

По словам Догузовой, помимо морского отдыха туристы выбирают оздоровительный и познавательный туризм. Так, спрос на экскурсионные туры в Петербург и Москву в рамках распродажи туров с кешбэком вырос на 10%.

Глава Ростуризма посоветовала обратить внимание не только на популярные направления, такие как Казань и Калининград, но и на круизы по Волге из Москвы и Нижнего Новгорода, круизы по Русскому Северу, на Валаам в Ладожском озере, на Соловецкие острова в Белом море, черноморские круизы. Догузова добавила, что на третьем этапе к программе присоединился теплоход "Князь Владимир", курсирующий по Черному морю из Сочи в Крым.

Третий этап распродажи туров по России с кешбэком до 20% стартовал 18 марта. Он продлится до 15 июня, при этом отправиться в поездку можно до 30 июня включительно.