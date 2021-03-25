"За прошедшие 7 дней с момента старта программы туристического кешбэка объем продаж составил почти 2,5 млрд рублей. Программой воспользовалось более 100 тыс. граждан, которые приобрели туры или забронировали гостиницы. В виде кешбэка им вернулось почти 500 млн рублей. Мы видим рост интереса к программе в три раза – и по темпам бронирования, и по динамике спроса", — сказала она на онлайн пресс-конференции.

По словам Догузовой, рост интереса к программе связан с тем, что в прошлом году спрос тормозили ограничения, связанные с пандемией.

"Сейчас ситуация значительно лучше, и это напрямую влияет и на динамику спроса, и на то, как граждане планируют проводить и летние отпуска, и майские праздники, и в целом досуг. Кроме того, кратно выросла узнаваемость программы, в прошлом году она была новой. И еще один фактор – граждане поверили в программу, попробовали, убедились, возврат получили. Многие воспользуются ей уже в третий раз. Это означает, что возросло доверие, а дальше сработало сарафанное радио, и все это привело к тому, что программа популярна и востребована", — добавила глава Ростуризма.

По ее словам, очень важно, что программа стала не разовой опцией, а системной мерой поддержки граждан и туристической отрасли.

Третий этап распродажи туров по России с кешбэком стартовал 18 марта. Он продлится до 15 июня, при этом отправиться в поездку можно до 30 июня включительно. По условиям программы туристы могут вернуть 20% стоимости выбранной туристической услуги – турпакета или размещения в отеле, но не более 20 тысяч рублей. Оплата должна быть осуществлена карточкой МИР, зарегистрированной в программе лояльности. Поехать можно в любой регион страны, в программе участвуют около 3,5 тысяч отелей и туроператоров, а также агрегаторов услуг. Купить туристические услуги можно как на сайте мирпутешествий.рф, так и на сайтах партнеров программы.