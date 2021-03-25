"За первую неделю действия очередного этапа государственной программы субсидирования внутреннего туризма россияне существенно увеличили траты на путешествия по стране. Расходы клиентов компаний, которые обслуживаются в ВТБ в части эквайринга, на авиабилеты, туры, гостиницы и аренду авто составили 1,7 млрд рублей. Это на 22% больше, чем неделей ранее. При этом расходы на путешествия пока на четверть ниже, чем в допандемийном 2019 году", — сообщили в пресс-службе банка.

По его данным, больше всего за первую неделю действия программы россияне потратили на бронирование авиабилетов и покупку туров – 1,45 млрд рублей. Это на четверть больше, чем неделей ранее и почти вдвое превышает показатели аналогичного периода 2020 года, но на треть меньше, чем в 2019 году. Средний чек в этой категории снизился на 22% к 2019 году и составил почти 35 тыс. рублей.

Расходы россиян на бронирование российских гостиниц составили 278 млн рублей, рост за неделю – 8%. При этом по сравнению с 2020 годом объем бронирований вырос на 66%, а с допандемийным 2019 годом – на 38%. Средний чек в отелях остался на уровне 2019 года и составил 6,5 тыс. рублей.

Расходы на аренду автомобилей выросли за неделю на 80%, это вдвое больше, чем в 2019 году, и почти втрое – чем в 2020. На эти цели россияне потратили 7,5 млн рублей.

"Наиболее заметно за неделю вырос спрос на путешествия в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, на курорты Минеральных вод, а также в Калининград и Нижний Новгород. Так, в Петербурге расходы россиян на туры, авиабилеты, гостиницы и аренду авто за неделю выросли на 26% к предыдущей неделе и превысили 50 млн рублей – это на две трети больше, чем в прошлом году, и на 14% выше показателя 2019 года", — сообщает пресс-служба ВТБ.

Аналогичные траты в Сочи выросли вдвое к 2019 и 2020 году и на 15% — к предыдущей неделе и составили 66 млн рублей. На 16% за неделю, в два раза к 2019 году и в 2,7 раза к 2020 году, увеличились расходы россиян на путешествия в Калининград (10 млн рублей). На 31% за неделю в преддверии высокого сезона выросли траты на курортах Минвод – до 30 млн рублей (+62% к 2019 году и +84% — к 2020 году).

В целом по итогам марта расходы россиян на туризм превысили показатели 2020 года, однако не вернулись к уровню 2019 года. Всего с начала весны на гостиницы, авиабилеты, туры и аренду автомобилей было потрачено 4,5 млрд рублей. Это на 29% больше, чем в марте 2020 года, и на 38% меньше, чем в марте 2019 года. Оборот гостиничного сектора превысил за месяц 800 млн рублей, это на 43% больше, чем в 2020 году, и на 35% — чем в 2019.

Третий этап распродажи туров по России с кешбэком до 20% стартовал 18 марта. Он продлится до 15 июня, при этом отправиться в поездку можно до 30 июня включительно.