"2021 год открывает новую эпоху в туризме – эпоху экосистем и маркетплейсов. Крупные компании обладают глубокой экспертизой, аналитикой на основе Big Data и административным ресурсом для развития различных бизнес-направлений. Задача конференции – предоставить доступ к этим данным и возможностям регионам и туристическому бизнесу", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" организаторы.

По их мнению, мероприятие будет полезно прежде всего региональным администрациям, туристско-информационным центрам, туроператорам, представителям среднего и крупного бизнеса, интересующимся основными векторами развития инновационных технологий в туризме.

"Привлечение бюджетных инвестиций для развития регионального турпродукта – ключевой инструмент для решения проблем внутреннего туризма. При этом сам процесс получения поддержки из федерального бюджета остается неясным для многих регионов. Сбербанк совместно с консорциумом Lab T предлагает конкретное решение в виде мастер-плана и технологий «больших данных», позволяющих увязать потребности региона с интересами и возможностями федерального бюджета. Эта тема будет разбираться на конференции главой центра отраслевой экспертизы "Туризм" ПАО "Сбербанк" Константином Марковым и основателем консорциума Lab T Виктории Рожок на панельной дискуссии "Глобальные и локальные инновации для развития туристического потенциала регионов", — добавили в оргкомитете.

Там подчеркнули, что важной частью планирования развития внутреннего туризма является объективная статистика турпотоков.

"Технические возможности современных цифровых технологических гигантов позволяют провести подробную геоаналитику и профилирование абонентов на основе геопозиционирования, а значит получить приближенные к действительности цифры по перемещению туристов и экскурсантов по различным регионам. О возможностях, которые это открывает для бизнеса, расскажет эксперт по внедрению цифровых решений ПАО "МегаФон" Роман Верещагин", — сообщили организаторы.

Еще одной темой конференции станет продвижение туристического потенциала регионов. На сессии "Глобальные и локальные инновации для развития туристического потенциала регионов" директор по развитию направления "цифровой туризм" в АО "Русатом Инфраструктурные решения" Андрей Сулейков расскажет о возможностях платформы "Умный город Русатом" для развития туризма в регионах.

Также на конференции директор по взаимодействию с органами власти компании "Яндекс" Евгений Хохлунов расскажет об изменениях структуры поисковых запросов туристов за время пандемии, даст прогноз по развитию внутреннего туризма, а также представит инструменты "Яндекса", которые помогут регионам управлять туристической привлекательностью.