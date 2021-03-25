"Чтобы полностью прийти в себя и вернуться к привычному ритму жизни, медведям потребуется несколько недель", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году начало весны выдалось тёплым, поэтому полноценной спячки у косолапых не получилось.

"Но если в дикой природе медведь превращается в голодного шатуна, то в вольерном хозяйстве эколого-просветительского центра "Шапшинское урочище" животные более спокойные и сытые", — подчеркивается в пресс-релизе.

В этом году у медведя Степана 20-летний юбилей, который будет отмечаться в мае.

Медведь Степан — всеобщий любимец хантымансийцев и известный всему автономному округу хищник — стал первым питомцем природного парка "Самаровский чугас".

В мае 2001 года в лесах Нижневартовского района браконьеры убили медведицу. Сиротами остались двое медвежат, которых подобрали охотоведы. Четырехмесячного медвежонка Степана передали "Самаровскому чугасу", а его брата — в Нижневартовский зоопарк. Первым прибежищем мишки стала Станция юных натуралистов. В июле 2003 года подросшего медведя перевезли на новое место жительства в эколого-просветительский центр "Шапшинское урочище", где для него был построен более просторный и безопасный вольер.

"Шапшинское урочище" находится в деревне Шапша в 30 км от Ханты-Мансийска. Организация занимается, в том числе реабилитацией и содержанием диких животных, которые получили травмы и уже не могут жить в природе.