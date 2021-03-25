"80% всех переболевших, несмотря на то, что большинство заболевших в легкой и средней степени тяжести, они просто подлежат обязательной реабилитации после коронавируса", — сказала Яковлева в ходе "круглого стола" на тему: "Реабилитация после COVID-19: курс национальной безопасности" в четверг.

Она отмечает, что по данным специалистов ФМБА, при отсутствии правильной реабилитации 60% переболевших коронавирусом подвержены риску инвалидизации.

Яковлева сообщила, что 40-45% людей после коронавируса испытывают осложнения со стороны бронхолегочной системы. На втором месте по нарушениям после коронавируса — неврология и кардиология (это нарушения сна, памяти, тревожность, нервозы, депрессии). На третьем месте — гастроэнтерология.

"До 6 месяцев идет реабилитация, если не заниматься больным. А если заниматься, то (период реабилитации) сокращается до двух месяцев", — отмечает замруководителя ФМБА.

Ранее сообщалось, что турбизнес призывает к активному продвижению санаторных программ по реабилитации после COVID-19, по мнению представителей санаториев и туроператоров, этому будет способствовать участие здравниц в третьем этапе распродажи туров с кешбэком. В частности, программы восстановления после коронавируса разработали более 40 объектов размещения Крыма, еще 10 – работают над этим направлением.