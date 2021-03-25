"В Екатеринбург в дни "ИННОПРОМ" приезжает много гостей, фестиваль – это возможность запомниться и повод вернуться", – цитирует департамент директора агентства по привлечению инвестиций региона Александра Породнова.

Фестиваль пройдет в Екатеринбурге 5-16 июля.

"Через призму гастрономии мы можем рассказать жителям страны и гостям из-за рубежа о культуре приготовления блюд, традициях гостеприимства, аутентичных продуктах, местных фермерах и производителях", – отметила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Для участия в фестивале шеф-повара свердловских ресторанов должны разработать меню из трех традиционных уральских блюд, а также комплимент от шеф-повара.