"Культурные мероприятия международного и всероссийского уровня пройдут в этом году в Екатеринбурге. Например, VI Уральская индустриальная биеннале – это интересное событие, которое привлекает внимание очень многих людей за пределами Свердловской области, приезжает много иностранных гостей", — сообщила она.

Кроме того, в этом году в Екатеринбурге пройдет международный фестиваль-практикум киношкол "Кинопроба".

"В афише заявлены представители киношкол разных государств", — сказала Учайкина.

По ее словам, если введенные из-за коронавируса ограничения будут сняты, то участники фестиваля из других стран смогут приехать в Екатеринбург.

Учайкина также добавила, что в этом году состоятся Пасхальный фестиваль, театральные конкурсы-фестивали, симфонический форум.

В свою очередь директор Уральского центра народного искусства имени Родыгина Марина Боровкова добавила, что в 2021 году в Екатеринбурге планируется провести Первый Уральский форум национальных оркестров России.

"Это очень ожидаемый, нужный для народных коллективов форум. В его рамках планируется провести конференцию, пленум, мастер-классы, открытые репетиции, концерты тех коллективов, которые уже дали согласие – это оркестры из Ульяновска, Белгорода, Новосибирска, Уфы и других городов", — сказала Боровкова.

По ее словам, в 2021 году будет проведен всероссийский конкурс народно-песенного искусства имени Родыгина.

Конкурс планируется провести в онлайн и офлайн форматах.

Свердловская область в 2020 году стала лидером рейтинга регионов с наибольшим количеством интересных для туристов событий по итогам всероссийской премии Russian Event Awards. При составлении рейтинга организаторы премии учитывали число проектов от региона, вышедших в финал и количество призовых мест. Второе и третье места заняли Удмуртия и Кемеровская область.