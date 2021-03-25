Пассажиропоток между Россией и странами СНГ составил 202 тыс. человек (-50%), перевозки за пределы стран Содружества были на уровне 360 тыс. человек (-87%).

Внутренний пассажиропоток в прошлом месяце сократился на 9%, до 4,4 млн человек.

Всего российские авиакомпании перевезли в феврале около 5 млн пассажиров (-37%), что соответствует оперативным данным Росавиации, опубликованным ранее. Крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией в прошлом месяце стала S7, которая перевезла 1,06 млн человек (на 15% меньше, чем годом ранее). На втором месте — "Аэрофлот" (993 тыс. человек, -60%), на третьем — "Победа" (845 тыс. человек, +3%). Рейсами "Уральских авиалиний" воспользовались 404 тыс. пассажиров (-33%), авиакомпании "Россия" — 400 тыс. (-21%).

Пассажирооборот всех авиакомпаний РФ в прошлом месяце упал на 52%, до 10,1 млрд пассажиро-километров. Занятость пассажирских кресел сократилась на 0,5 процентного пункта, до 78,2%.

Как сообщалось, в январе авиакомпании перевезли 5,5 млн пассажиров (-38% г/г).