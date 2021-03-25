Как сообщалось, власти Великобритании ввели штрафы в размере $6,9 тыс. для жителей Англии, которые хотят выехать из страны во время локдауна без уважительной причины.

"Новость о штрафах последовала за резким увеличением числа бронирований отелей Турции британскими туристами. Представители туриндустрии республики ожидали большого турпотока из Великобритании в июне, однако теперь прибытие путешественников из королевства под большим вопросом", — пишет издание.

По словам министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя, с 15 апреля, когда в Турции стартует кампания по вакцинации, страна вряд ли продолжит требовать от путешественников из Великобритании справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид.

Как отметил Эрсой, этим летом Турция будет учитывать статистику заражений коронавирусом и темпы вакцинации, прежде чем начать прием иностранных туристов. Если число заражений в других странах будет снижаться, то ПЦР-тест у их граждан из них не потребуют.

Как сообщает Daily Sabah, Турция надеется на восстановление туризма в этом году. По мнению властей, турпоток в 2021 году должен вырасти вдвое по сравнению с прошлым годом. По словам замминистра культуры и туризма Надира Алпаслана, в этом году Турция рассчитывает принять около 34 млн иностранных туристов. По прогнозам, доходы от туризма должны вырасти до $23 млрд.

В прошлом году Турцию посетили чуть больше 12,7 млн иностранных туристов, это на 71,7% ниже, чем в 2019 году, когда еще не было пандемии коронавируса. Доходы от туризма в прошлом году упали на 65,1%, до $12,06 млрд.