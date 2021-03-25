Рейсы будут выполняться трижды в неделю на самолетах Airbus А321, способных вместить 220 человек.

"Это чартерные рейсы, продажи билетов на которые в составе турпакетов ведут туристические операторы, сама авиакомпания билеты дополнительно на эти рейсы не продает", — уточнил представитель пресс-службы.

Он также отметил, что рейсы за рубеж из "Кольцово" авиакомпания в настоящее время не выполняет.

"Мы рассматриваем возможность начать полеты из Екатеринбурга в города Казахстана, Узбекистана и в Баку (Азербайджан), но только после возобновления авиасообщения с этими странами. На данный момент в эти страны разрешены только разовые чартерные рейсы, имеющие статус вывозных", — отметил он.