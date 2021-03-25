"Среди лотов аукциона – путешествия от известных туроператоров, в том числе необычные и тематические. Так, компания "Шелковый путь" из Марий Эл предлагает к розыгрышу тур выходного дня в Йошкар-Олу на двоих "Вкусно едем. ВкусноЙошка!" с дегустацией блюд национальной и русской охотничьей кухонь и напитка "Йошкин кот", — рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" координатор акции Константин Исааков.

Еще один лот, по его словам, пришел от туркомпании "Сага Вояж" из Ростова-на-Дону: это эко-экскурсия для двоих на степные просторы, к живущим здесь полувольно лошадям породы "дончак". Псковская область выставила проживание в гостиничных комплексах "Изборск" и "Покровский", посещение заповедников "Изборск" и "Полистовский".

"Посетить необычный Музей мусора и "Чаепитие по-купечески" предложат участники "Интурмаркета" из Калужской области. Судоходная компания "Астра Марин" выставила на торги прогулку по рекам Санкт-Петербурга. Две ночи для семьи из трех человек на полном пансионе – лот подмосковного отеля Hilton Garden Inn Moscow New Riga. Необычный лот предложит на аукционе бренд мобильных караоке-станций Bellis Box. Это компактная караоке-систему AST-50 с фонограммами студийного качества, удобная для организаторов мероприятий", — добавил Исааков.

Будут на аукционе и гастрономические лоты – рыба ряпушка в различных видах от компании "Рыбный край" из Карелии, гастрономические сувениры из Зарайска, Саранска, Ижевска, Сарапула, Кузбасса, Кемеровской области. Кроме того, организаторы разыграют путеводители "Полиглот", картины, авторскую бижутерию.

"Все собранные в рамках аукциона средства пойдут на ремонт аппарата ИВЛ, с помощью которого дышит подопечный хосписа "Дом с маяком" Денис Якупов, необходимая сумма – 129,6 тыс. рублей", — рассказал Исааков.

Аукцион пройдет в 14:00 на главной сцене выставки "Интурмаркет-2021" в рамках Дня благотворительности. Сама выставка пройдет с 1 по 3 апреля выставочном комплексе "Экспоцентр" на Красной Пресне.