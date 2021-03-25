Все рейсы будут выполняться дважды в неделю.

Так, из Липецка в Сочи с 28 апреля можно будет улететь по средам и воскресеньям, в Симферополь — с 29 апреля по понедельникам и четвергам, в Анапу — также с 29 апреля по четвергам и субботам.