Как заявлял ранее министр иностранных дел и туризма Сейшел Сильвестр Радегонде, при новом режиме въезда для туристов сохраняется только требование о ПЦР-тесте на коронавирус перед поездкой. Его надо сделать в сертифицированной лаборатории не ранее чем за 72 часа до прилета. Справка должна быть на английском языке в бумажном виде с оригинальной печатью. Кроме того, туристы должны подать заявление для получения обязательного медицинского разрешения от департамента здравоохранения Сейшел на сайте в департамент туризма и в департамент здравоохранения Сейшел.

Подача заявления платная: стоимость пошлины 45 евро на взрослого, 5 евро на ребенка до 12 лет. На сайт надо загрузить паспортные данные, информацию о рейсе, месте проживания, результаты тестирования и медицинскую страховку. Срок рассмотрения заявления не превышает 6 часов.

Как отмечала ранее главный секретарь по туризму Сейшел Анн Лафортюн, туристы могут бронировать размещение в любом из 538 сертифицированных отелей, а также соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим.

Россия формально возобновила авиасообщение с Сейшельскими островами еще в ноябре, но прямые рейсы "Аэрофлот" начнет выполнять на архипелаг только со 2 апреля. Рейсы будут выполняться из Москвы на остров Маэ по пятницам.

Согласно данным на сайте авиакомпании, стоимость билета в эконом-классе начинается от 66,8 тыс. рублей на человека туда-обратно.

В конце января власти Сейшел разрешили въезд в страну путешественникам со всего мира, в том числе и россиянам, при условии предоставления сертификата о вакцинировании (любой вакциной, в том числе и "Спутник V") и отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.