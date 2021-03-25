"В честь 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Российской Федерацией было принято решение объявить 2020 и 2021 года "Годами взаимных культурных обменов". В рамках этой инициативы проводятся различные культурные мероприятия, в том числе будет запущен аудиогид по Русскому музею на корейском языке", — говорится в сообщении.

В озвучке аудиогида участвовал премьер балетной труппы Мариинского театра Кимин Ким.

Аудиогид доступен в Михайловском дворце и в Корпусе Бенуа. Он содержит комментарии более чем к 300 шедеврам Русского музея. Общая продолжительность двух аудиотуров — восемь часов.