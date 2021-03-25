Так, AZUR air будет летать в Анталью по четвергам, в период с 29 апреля по 28 октября, на Boeing 767-300.

Рейсы авиакомпании Nordwind Airlines в том же направлении запланированы один раз в две недели, по вторникам. Перевозчик задействует самолеты Boeing 777-200.

Royal Flight на Boeing 767-300 к берегам Средиземного моря будет отправляться один раз в две недели, по четвергам.

Помимо международного сообщения, в весенне-летнем расписании аэропорта будет увеличено количество московских рейсов.

С мая авиакомпания "Аэрофлот" планирует выполнение двух рейсов в Москву ежедневно.

"Россия", кроме утренних вылетов, со 2 мая впервые за долгое время возобновит дневные рейсы с отправлением в 15:45 по местному времени.

И "Россия", и "Аэрофлот" задействуют на маршрутах в столицу Boeing 777-300.

Выполнять рейсы в столицу будет и Nordwind Airlines, используя Airbus 330-200.

Таким образом, частота полетов по московскому направлению будет составлять до рекордных пяти рейсов в день.

Кроме того, с апреля Nordwind Airlines возобновляет прямые рейсы в Санкт-Петербург. Улететь туда без пересадок можно будет по понедельникам и четвергам. Также в летней полетной программе перевозчика прямые рейсы в Сочи — по четвергам и воскресеньям. По направлениям Сочи и Санкт-Петербург дальневосточники могут приобрести субсидируемые билеты, сообщает пресс-служба.

Впервые Nordwind Airlines планирует прямые перелеты из Хабаровска в Краснодар. Их старт намечен на 2 июня, рейсы ожидаются по средам и субботам.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" в весенне-летней навигации также продолжит летать по маршруту Хабаровск — Иркутск — Краснодар и увеличивает частоту круглогодичного рейса Хабаровск — Екатеринбург — Санкт-Петербург до 5 раз в неделю.

"Сибирь" к ежедневному рейсу в Новосибирск с 23 мая добавит вылеты по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

В этом же направлении продолжит ежедневно летать и "Аврора". Таким образом, в Новосибирск из Хабаровска суммарно можно будет улететь на одном из трех рейсов в день.

На региональных маршрутах авиакомпания "ИрАэро" продолжит практику прямых рейсов в Благовещенск, их частота увеличена до двух раз в неделю — по понедельникам и субботам.

"Аврора" доставит пассажиров во Владивосток, Магадан, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский, при этом значительно чаще по направлениям Южно-Сахалинск — с 19 до 23 рейсов в неделю — и Петропавловск-Камчатский — с 7 до 9 рейсов в неделю.

Пресс-служба аэропорта отмечает, что в маршрутной сети летнего расписания полетов также есть и другие региональные направления: Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Нерюнгри, Анадырь, Якутск, Оха, и местные: Аян, Богородское, Нелькан, Николаевск-на-Амуре, Охотск, Советская Гавань, Херпучи, Чумикан и Комсомольск-на-Амуре.

Весенне-летнее расписание полетов будет действовать в международном аэропорту Хабаровска с 28 марта по 30 октября 2021 года.

Как сообщалось, с 8 февраля Хабаровск вошел в перечень тех городов, из которых можно осуществлять международные вылеты.