"Пхукет в пятницу представит свой план открытия острова в июле для вакцинированных туристов в CESA. Этим же вопросом занимаются власти острова Самуи. В управлении по туризму Таиланда (ТАТ) считают, что эта модель может быть утверждена, и летом на острова приедут первые иностранные гости", — пишет издание.

По словам главы ТАТ Ютасака Супасорна, осуществление плана Пхукета, который называется "Песочница Пхукета", будет зависеть от темпов вакцинации, поскольку для открытия острова должны быть привиты более 70% населения.

Согласно предложению властей острова, на Пхукете необходимо вакцинировать не менее 466,5 тыс. человек. Чтобы запуститься в июле, нужно начать вакцинацию не позднее 15 апреля, а второй этап прививок провести после 15 мая.

Что касается иностранных туристов, то они должны предъявить сертификат о вакцинации, ковидный паспорт или проездной IATA Travel Pass. Такие меры позволят путешественникам избежать нахождения в карантинной зоне. При этом для туристов сохранится требование иметь при себе отрицательный ПЦР-тест.

"Раньше Пхукет хотел открыться 1 октября 2020 года. Новая программа острова выглядит более убедительной, и мы сможем оценить ее успехи, прежде чем Таиланд полностью откроется для иностранных туристов", — считает Супасорн.

Между тем, власти Самуи планируют создать закрытые маршруты для иностранных туристов, чтобы изолировать гостей от местного населения.

Как пояснил президент туристической ассоциации острова Ратчапорн Пулсавади, как вакцинированные, так и непривитые туристы должны будут соблюдать двухдневный карантин в своих гостиничных номерах, а по истечении срока сдать повторный ПЦР-тест. Если результат отрицательный, то туристам разрешат перемещаться по Самуи в рамках установленных маршрутов. Также необходимо сдать ПЦР-тест на 7 и 14 день пребывания на острове.

"Если все результаты будут отрицательными, то туристы смогут передвигаться по Таиланду свободно, как было до пандемии", — подчеркнул Пулсавади.

В свою очередь, ассоциация авиации Таиланда (ААТ) ускоряет темпы вакцинации сотрудников авиакомпаний, чтобы успеть подготовить экипажи к открытию Пхукета в июле.