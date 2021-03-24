В среду президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном реестре турагентов. Он вступит в силу с 1 января 2022 года.

"Федеральный реестр турагентов – необходимая регулирующая мера для отечественного туррынка, ведь до сегодняшнего дня законодательно регулировалась только деятельность туроператоров. Безусловно, такой механизм будет служить повышению защиты прав потребителей в сфере туризма и прозрачности рынка в целом, и повлияет на качество предоставляемого турпродукта. Эти задачи, наряду с усовершенствованием управления в сфере туризма являются одними из ключевых задач нацпроекта по туризму, который сейчас находится на финальной стадии разработки в правительстве", — цитирует Чернышенко его пресс-служба.

Как отметил вице-премьер, теперь турист, покупающий у турагента турпродукт в розницу, сможет проверить наличие действующего агентского договора этого турагента и увидеть список всех туроператоров, с которыми он сотрудничает.

Добавлять турагентов или субагентов в новый реестр, согласно новому закону, будут туроператоры через личный кабинет в системе Единого реестра туроператора – это зафиксирует наличие договорных отношений между туроператором и агентом. Также туроператоры смогут сообщить о прекращении договора, после чего турагенты и субагенты не смогут продавать их туры. За нарушение этого положения, следует из закона, будет установлена административная ответственность.

Ранее в среду Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о введении административной ответственности за невнесение данных о турагентах в единый государственный реестр.

Документ вводит штрафы для турагентов, работающих незаконно или в отсутствии сведений о них в федеральном реестре турагентов, в размере от 5 до 15 тыс. рублей для граждан, от 10 до 30 тыс. рублей для должностных и от 50 до 100 тыс. рублей для юридических лиц. Аналогичные санкции вводятся для должностных и юрлиц за рекламу и продвижение своих туристических услуг при отсутствии в едином реестре данных о заключении ими соответствующего договора с туроператором.

Кроме того, закон устанавливает ответственность для туроператоров за невнесение данных о турагентах, реализующих их услуги, в единый реестр, а для турагентов — о невнесении сведений о собственных субагентах. Штрафы для должностных лиц в обоих случаях также составят от 10 до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.