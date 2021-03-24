Второе место по турпотоку заняли граждане Ирана (81,4 тыс., минус 62,7%), третье – Болгарии (64,4 тыс., минус 79,54%). Также в первой пятерке Ирак (63,3 тыс., минус 63%) и Германия (59,9 тыс., минус 78,7%).

В первую десятку также попали Украина (58,2 тыс. туристов), Азербайджан (31,8 тыс.), Франция (27,2 тыс.), Узбекистан (24,8 тыс.) и Румыния (22,2 тыс.).

Всего Турцию в январе-феврале посетили 1,047 млн иностранных гостей, это на 70% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля российского рынка в иностранном турпотоке составила 16,7%, иранского – 7,7%, болгарского – 6,1%.

Чаще всего туристы за этот период посещали Стамбул (685,7 тыс. человек), на втором месте – провинция Эдирне (114,6 тыс.), расположенная у границы с Болгарией на северо-западе страны, на третьем – Анталья (91,9 тыс.), на четвертом – провинция Ширнак (34,7 тыс.), которая находится на юго-востоке страны. Пятое место занял район Артвин (18,3 тыс.).